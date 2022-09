नालंदा: बिहार के नालंदा में छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली (Girl student commits suicide by consuming Poison) है. जिले के बिहार थाना क्षेत्र में कुछ दरिंदों ने छात्रा की अश्लील फोटो को सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर दिया था. जिससे आहत होकर उसने बीती रात में जहर खा लिया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार (Two Minor Boys Arrested In Nalanda) कर लिया गया है. बताया जाता है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं.

परिजनों को जैसे ही बच्ची के जहर खाने की भनक लगी, वैसे ही आनन-फानन में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर पावापुरी विम्स में रेफर कर दिया. वहां पर भी डॉक्टरों ने भी देखते के साथ ही पटना के लिए रेफर कर दिया. जिसके बाद पटना जाने के क्रम में रास्ते में छात्रा की कारगिल चौक के पास मौत हो गयी.

आरोपी के पिता ने दी छात्रा के पिता को धमकी: मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची को स्कूल या कोचिंग जाते समय दोनों लड़के तंग करते थे. जब पीड़िता के माता-पिता ने इसकी शिकायत के लिए आरोपी युवक के घर गए तो लड़के के मां-बाप ने बेटी से शादी कराने और 5 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी. इसके पहले पीड़िता के साथ मारपीट भी की गयी. उसके बाद घर से भगा दिया.

छात्रा के परिजनों ने मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. आखिरकार छात्रा ने परेशान होकर जहर खा लिया. परिवार का आरोप है कि कई महीनों से बच्ची को परेशान किया जा रहा था. बच्ची के पिता ने आगे बताया कि वह 9वीं क्लास की छात्रा थी और शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ाई करती थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस पीड़िता के परिजनों की लिखित शिकायत और जब्त सुसाइड नोट के तहत जांच में जुटी है. वहीं, पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उनलोगों से पूछताछ कर रही है.