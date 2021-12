नालंदाः बिहार के नालंदा में आग से 6 घर जलकर राख (6 House Burnt by Fire in Nalanda) हो गए. शॉर्ट सर्किट से आग (Fire Due to Short Circuit) लगी है. मामला सोहसराय थाना क्षेत्र स्थित डोम कॉलोनी का है. आग के कारण पीड़ित परिवार के घरों में मौजूद सभी सामग्री जलकर राख हो गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

इन्हें भी पढ़ें-नालन्दा : खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, चार लोग बुरी तरह झुलसे

घटना के संबंध में पीड़ित राजेश डोम ने बताया कि बिजली की चिंगारी से घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पांच अन्य घरों को अपनी चपेट में ले लिया. किसी तरह से वहां मौजूद लोग घरों से सुरक्षित बाहर निकले.

नालंदा में आग

अगलगी की इस घटना में बलेशर डोम, कारू डोम, रवि डोम, अशोक डोम और राजेश डोम का घर जलकर राख हो गया. घटना में करीब लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है. गनीमत रही कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया वरना नुकसान और बढ़ सकता था.

इन्हें भी पढ़ें-नालंदा: महादलित बस्ती में लगी भीषण आग, 4 घर जलकर खाक

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP