नालंदा : नालंदा में बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार (Girlfriend and her husband arrested in Nalanda) कर लिया है. अवैध संबंध के कारण हुई थी हत्या. सैदपुर गांव में बीते 29 अक्टूबर की रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

पटना में बिजली विभाग काम करता था सोनल: हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने प्रेसवार्ता कर बताया कि सैदपुर गांव (Saidpur village of Telhara police station area) निवासी संजय प्रसाद सिंह का पुत्र सोनल भारती उर्फ बिट्टू पटना में बिजली विभाग में अनुबंध पर काम करता था. 29 अक्टूबर की रात्रि एक बजे सोनल भारती को घर से खंधा में बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. नालंदा के पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया. इसमें तेलहाड़ा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, डीआईयू चंदन कुमार, सिपाही राकेश कुमार शामिल थे.

शादी के बाद भी सोनल से करता था बात : डीएसपी ने बताया कि आरोपी महिला के माता पिता मृतक के पिता संजय प्रसाद सिंह के घर पर 25 वर्षों से मजदूरी करते थे. इसी क्रम में उसका सोनल भारती उर्फ बिट्टू का अवैध संबंध हो गया था. डेढ़ वर्ष पहले उसकी शादी गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र में हो गई. शादी के बाद भी सोनल मोबाइल पर हमेशा बातचीत करता रहता था. इसकी जानकारी महिला के पति होने के बाद पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा.

दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने गया था खंधा : 29 अक्टूबर की रात्रि में दोनों पति-पत्नी ने सैदपुर गांव में आकर घर से करीब 500 मीटर दूरी पर खंधा में सोनल भारती को बुलाया. प्रेमिका से मिलने के लिए सोनल भारती ने अपने दोस्त नवीन को साथ लेकर पहुंचा. दोस्त को घटनास्थल से करीब डेढ़ सौ मीटर पूर्व ही रुकने को कहा. इसके बाद महिला ने मिर्ची का पाउडर सोनल भारती के चेहरे पर फेंका और धान के खेत में छुपे उसके पति ने पिस्तौल से सोनल भारती के सीने में सटाकर गोली मार दी.

"बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है.दोनों ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम. " - कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी, हिलसा, नालंदा

