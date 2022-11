नालंदा: नालंदा में अपराध (Crime In Nalanda) की योजना बनाते हुए आठ बदमाश को गिरफ्तार (Eight Criminal arrested in Nalanda) किया गया है. पुलिस ने लहेरी थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ी मोहल्ले के पास से सभी अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. तलाशी लेने पर बदमाशों के पास से एक 3 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल ताला तोड़ने का औजार, रेती और चोरी की दो बाइक को बरामद किया है. पकड़े गये अपराधियों का कुंडली खंगाला गया तो सभी अपराधी हत्या के आरोपी निकाले.

ये भी पढ़ें : नालंदा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गैंग के 8 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार

पढ़ाई के नाम पर किराया लेकर करते थे चोरी : सदर डीएसपी डॉ. शिब्ली नोमानी ने बताया कि लहेरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी पहाड़ी मोहल्ले के पीर पहाड़ी मोहल्ला में सत्येंद्र पंडित के मकान में कुछ बदमाश अपराध की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 8 बदमाशों को हथियार, कारतूस और चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया. यह लोग पढ़ाई के नाम पर किराया लेकर शहर में चोरी, बाइक छिनतई व बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था.

ये भी पढ़ें : पटना में अपराध की योजना बना रहे पांच बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद

"चोरी और छिनतई के बाइक को गया और नवादा जिला में ले जाकर छिपा देता था. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र और मिथुन कुमार के ऊपर जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी लूट व अन्य मामलों में जेल जा चुका है." -डॉ. शिब्ली नोमानी, सदर डीएसपी, नालंदा