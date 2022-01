नालंदा: बिहार के नालंदा में संदिग्ध मौत मामला (Suspicious death of many people in Nalanda) में परिजनों का आरोप है कि सभी की मौत शराब पीने से हुई है. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों के साथ नालंदा डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा निरीक्षण (Nalanda DM and SP inspect Spot) के लिए पहुंचे.

ये भी पढ़ें- नालंदा में 4 लोगों की संदिग्ध मौत, 2 की हालत गंभीर, परिजनों ने कहा- 'शराब पीने से गई जान'

नालंदा जिलाधिकारी और एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की. पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने तीन लोगों की मौत अन्य कारणों से होने की बात कही है. साथ ही बताया कि 2 लोगों का इलाज चल रहा है. डीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत के पीछे वजह क्या रही होगी. जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए छोटी पहाड़ी इलाके को 4 हिस्सों में बांटकर शराब माफियाओं के विरुद्ध कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी होंगे उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

डीएम और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

''अभी इस इलाके में पूरे जिले का बल मंगाया गया है. मैं और एसपी साहब हम दोनों इस अभियान को लीड करेंगे और पूरे इलाके में हम एक सघन अभियान चलाएंगे. छोटी पहाड़ी इलाके को 4 हिस्सों में बांटकर अन्य डिविजन के पुलिस पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है. अभी पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जाएगी और लगातार ये ऑपरेशन चलेगा और अगर इस तरह का व्यापार करता कोई मिलता है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे.''- शशांक शुभंकर, नालंदा जिलाधिकारी

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में एक और जहरीली शराब कांड! परिजनों का दावा- दारू से गई दो की जान

डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि मामले में तीन लोगों की मौत हुई है और एक-दो अन्य लोगों की कहीं कहीं से बीमार होने की खबर आ रही है. इसमें एक व्यक्ति के परिजन बता रहे हैं कि वो पैरालिसिस के मरीज थे, उनको कल रात को पैरालिसिस अटैक हुआ था और डायबिटिज भी था. बाकी दो जगहों का भी हमने इनवेस्टिगेशन किया है. एक के परिजनों ने बताया कि उनको रात को उल्टी भी हुई थी और तीसरे व्यक्ति के परिजन बता रहे हैं कि कभी कभी वो शराब पीने की कोशिश करते थे. उन्होंने कहा कि पुष्टि तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, क्योंकि किसी के भी घर से शराब की बोतल बरामद नहीं हुई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP