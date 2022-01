नालंदाः बिहार के नालंदा से मंगलवार को कोविड डोज में लापरवाही का बड़ा मामला (Negligence In Vaccination Of Children In Nalanda) सामने आया था. अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नालंदा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ सुजीत कुमार अकेला (Deputy Superintendent Dr Sujit Kumar Suspend) को पद से हटा दिया है.

जानकारी के मुताबिक, सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुआ यह फैसला लिया है. जिसमें डॉ सुजीत कुमार अकेला को सस्पेंड किया गया. इस लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद आनन-फानन में टीका देने वाले दो कर्मी को पहले ही वहां से हटा दिए गया था.

बता दें कि नालंदा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण दो किशोर भाइयों को को-वैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया. दोनों किशोर का नाम पियूष रंजन और आर्यन किरण है, दोनों बिहारशरीफ के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले हैं.

दरअसल सोमवार 3 जनवरी से देशभर में 15 से 18 आयुवर्ग का टीकाकरण शुरू हुआ था. इस आयुवर्ग के लिए कोवैक्सीन के टीके को मंजूरी मिली है. लेकिन नालंदा में दो भाइयों को को-वैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया, जिसका अब तक बच्चों पर ट्रायल भी नहीं हुआ है.

बच्चों को गलत टीका लगने के बाद पिता प्रियरंजन कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है. इस मामले में जब वो सीएस कार्यालय गए, तो उन्हें डेढ़ घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया और यह कहकर भेज दिया गया कि अगर कोई परेशानी होगी, तो उनके घर मेडिकल टीम भेज दी जाएगी. अब बच्चों के अभिभावकों को उनके स्वास्थ्य की चिंता सता रही है.

वहीं, इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया था कि जो पूर्व में जो कर्मी टीका दे रही थी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी. उसी की जगह पर नए जीएनएम के द्वारा यह गलती हुई है. परिजनों को स्वास्थ्य विभाग का नंबर उपलब्ध करा दिया गया है. किसी भी तरह की परेशानी होने पर 24 घंटे मेडिकल सेवा उनके लिए उपलब्ध कराई गई है. साथ ही मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

