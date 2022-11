नालंदाः बिहार का नालंदा (Ciber Crime In Nalanda) का कुछ क्षेत्र साइबर अपराधियों से ग्रसित है. जिसके कारण हमेशा दूसरे राज्यों की पुलिस आकर यहां छापेमारी करती रहती है. ताजा मामला गुरुवार का है. दिल्ली पुलिस साइबर ठगी की शिकायत लेकर नालंदा पहुंची थी. पावापुरी थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में छापेमारी करते हुए दो सहोदर भाई समेत तीन (Three Cyber Thug Arrested In Nalanda) साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस तीनों को दिल्ली लेकर चली गई.

यह भी पढ़ेंः पटना एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कस्टम विभाग ने डेढ़ किलो सोना के साथ 3 तस्कर को दबोचा

2.5 लाख रुपए की ठगीः गिरफ्तारी के संबंध में दिल्ली पुलिस की टीम ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर पतंजलि कंपनी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है. जो फर्जी वेबसाइट बनाकर भोले भाले लोगों को पतंजलि कंपनी का डॉक्टर बनकर दवा भेजने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे. गिरफ्तार बदमाश पतंजलि कंपनी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी किये हैं और इसके विरुद्ध उत्तरी दिल्ली साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

तीनों नालंदा निवासीः साइबर अपराध मामले में गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दशरथपुर गांव निवासी रविंद्र प्रसाद का पुत्र रमेश पटेल एवं आशीष कुमार जबकि दूसरा पूरी गांव निवासी नरेश सिंह का पुत्र हरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. छापेमारी का नेतृत्व दिल्ली से पहुंची पुलिस में सब इंस्पेक्टर रंजीत, सब इंस्पेक्टर गुमन, ASI महेश हेड कांस्टेबल कालूराम एवं प्रवीण तथा स्थानीय पावापुरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने किया.