नालंदा: बिहार के नालंदा में अपराध (Crime In Nalanda) की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जिले के रहुई थाना क्षेत्र के पुन्हा गांव की है. जहां 12 घंटे के भीतर दो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है. गांव के ही मसूदन चौधरी को पूर्व के विवाद को लेकर शंकर चौधरी के द्वारा गोली मार दी गई थी. इस घटना में मसूदन चौधरी गंभीर रुप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया. इधर, फायरिंग की घटना के कुछ ही घंटे बाद गोली मारने वाले युवक की लाश बरामद (Dead Body of Youth Found In Nalanda) हुई.

फायरिंग कर भागे शख्स की मिली लाश: घटना के संबंध में बताया जाता है कि शंकर चौधरी और अनिल चौधरी के परिवार के बीच पिछले कई महीनों से पूर्व का विवाद चला आ रहा था. इसी विवाद को लेकर देर रात मसूदन चौधरी को गोली मार दी गई. इस घटना में मसूदन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गये. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, मसूदन चौधरी को गोली लगने के बाद उनके परिजन काफी आक्रोशित थे और घटना के कुछ ही घंटे के बाद गोली मारने वाले का शव सोनसा खंधा से पुलिस ने बरामद किया. पुलिस ने मौके से एक लोडेड पिस्टल 43 सौ रुपए भी बरामद किया है. डीएसपी विधि व्यवस्था सुशील कुमार ने बताया कि युवक मसूदन चौधरी को गोली मारने के बाद भागा था और उसने तनाव में आकर खुद के सिर में गोली मार ली.

"हमको त कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सुने की गोली यही मारा है. हमलोग तो थे ही नहीं, भोरे मालूम हुआ की ऐसे-ऐसे बात है. हल्ला हुआ तो हमलोग यहां आए."- परिजन

"इन लोग का आपस में विवाद था. एक डेढ़ साल पहले का, दोनों तरफ से. लोग बोलता है कि पिछले होली के टाइम झगड़ा हुआ था. ऐसे अभी इन लोगों में कोई विवाद नहीं था. अचानक से ऐसा हो गया. ये गांव पर था नहीं. गोली मारने के बाद इ वहां से निकल गया था और महलोग पूरी तरह से लगे हुए थे. लोगों को भी लगाए हुए थे. मामले की जांच चल रही है."- सुशील कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था, नालंदा

