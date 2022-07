नालंदाः बिहार के नालंदा में सावन की पहली सोमवारी (First Somvari Of Sawan) को लेकर जिले के विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ (Crowd Of Devotees At Shiv Mandir In Nalanda) देखने को मिल रही है. अहले सुबह से ही भगवान शिव की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का दौर शुरू हो गया है. जिसे देखते हुए सभी शिव मंदिरों में विशेष इंतेजाम किए गए हैं. कई मंदिरों में भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है. शाम को भगवान शिव का शृंगार भी होगा.

भगवान शिव पूरी करते हैं मनोकामनाः शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं. दुर्लभ शुभ योग के साथ प्रथम सोमवार भोलेनाथ की पूजा हो रही है. कोरोना काल के दो साल बाद यहां अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है. ऐसी मान्यता है कि दिल से भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली के साथ-साथ अरोग्य वरदान मिलता है. इस माह में रुद्राभिषेक का एक अलग ही महत्व है.

"आज सावन की पहली सोमवारी है, सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच कर पूजा-अर्चना में लगे हैं. समस्त विश्व का कल्याण हो, यही मनोकामना के साथ हमलोग पूजा में लगे हैं. शाम को उनकी विशेष पूजा होगी. शिव का शृंगार भी होगा. सभी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक कर कर रहे हैं"- मंदिर के पुजारी

सावन महीने में सोमवार का बहुत महत्वः मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से भक्त अगर भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करें तो भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं. सावन महीना में सोमवार का बहुत महत्व है. इस दिन व्रत रखने का विधान है. इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. सावन महीने की सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है. अगर विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें इस महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए. मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं. सावन में शिव की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

12 अगस्त को समाप्त होगा सावनः आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही सावन मास की शुरुआत हो गई थी. साल 2022 के सावन में कुल 4 सोमवार हैं. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, इस बार सावन 14 जुलाई से शुरू हुआ और 12 अगस्त को समाप्त होगा. सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई , तीसरा सोमवार 01 अगस्त और चौथा सोमवार 08 अगस्त को होगा और सावन मास की शिवरात्रि 26 जुलाई को है.