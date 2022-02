नालंदा: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ (Increasing Crime in Bihar) रही है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए, हत्या, लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला नालंदा जिले में बिंद (Crime In Nalanda)थाना के मसियाडीह गांव की है. जहां, अपराधियों ने मामूली विवाद में पिता-पुत्र को गोली मार (Father And Son Shot In Nalanda)दी है. गोली लगने से पुत्र की मौत हो गई है और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपराधियों ने पिता-पुत्र को मारी गोली

बता दें कि, मसियाडीह गांव में महिला और बदमाशों के बीच विवाद को रोकने पहुंचे पिता-पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी है. घायल छोटन पासवान ने बताया कि, गांव में एक महिला का किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो रहा था. इसी विवाद को लेकर पिता-पुत्र बदमाशों को समझाने गए थे. इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जिसमें गोली लगने दोनों घायल हो गए. आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां, छोटन पासवान के पुत्र धर्मवीर पासवान की रास्ते में ही मौत हो गई.

वहीं, घायल छोटन पासवान को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. डॉक्टरों ने घायल छोटन पासवान को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है. मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.



