नालंदा: बिहार के नालंदा में नगर निकाय चुनाव परिणाम के बाद मारपीट (Clashes Between Two Party In Nalanda) से इलाके में तनाव का माहौल है. सदर प्रखंड में चुनावी परिणाम की घोषणा के बाद दोनों प्रत्याशियों में पहले से चली आ रही रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. जिले के वार्ड नंबर 34 में हाजीपुर मोहल्ले के वार्ड पार्षद चुनाव में जीतने के बाद समर्थकों ने हारने वाले प्रत्याशी के घर पर जाकर नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच रोड़ेबाजी और गोलीबारी शुरू हो गई. इस खूनी झड़प में 3 लोग जख्मी हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

नगर निकाय परिणाम के बाद मारपीट: इधर मारपीट में घायल होने के बाद जख्मी युवक चंदन कुमार ने बताया कि बाजार से सब्जी की खरीदारी करके वापस घर लौट रहे थे. तभी इस चुनावी परिणाम में वार्ड पार्षद के चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी आलो खान के परिवार और उसके समर्थकों ने पकड़ लिया और मारपीट करने लगे. हमारे साथ मारपीट होता देख दो लोग हमें बचाने आए. उनके साथ भी मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया. सूचना मिलते ही बिहारशरीफ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

"बाजार से सब्जी की खरीदारी करके वापस घर लौट रहे थे. तभी चुनावी परिणाम में वार्ड पार्षद के चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी आलो खान के परिवार और उसके समर्थकों ने पकड़ लिया और मारपीट करने लगे. हमारे साथ मारपीट होता देख दो लोग हमें बचाने आए. उनके साथ भी मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया"- चंदन कुमार, जख्मी

