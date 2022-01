नालंदा: बिहार के नालंदा में नूरसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के नूरसराय थाना के एसएच 78 पर (Noorsarai Police Arrested Criminals) मुजफ्फरपुर गांव के पास से पुलिस ने (Criminals Arrested With Weapons In Nalanda) लूटपाट की फिराक में स्कॉर्पियो सवार 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.अपराधियों के (Cash and Arms Recovered In Nalanda) पास से एक देसी कट्टा, दो कारतूस, 7 हजार रूपये कैश और 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों में भरत चौहान और मंटू कुमार बीते रविवार को कारोबारियों से 2.30 लाख रूपये की लूट मामले में शामिल था.

ये भी पढ़ें- चोरी का VIDEO : दुकानदार को बातों में उलझाया और डिजाइनर साड़ियों से भर लिया बैग

बता दें कि, गिरफ्तार लुटेरों की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रह्लाद नगर निवासी भरत चौहान, पृथ्वी राज कुमार, दरुआरा बेलदारी गांव निवासी प्रदीप चौहान, दीपनगर थानाक्षेत्र के गोलापुर निवासी मंटू कुमार उर्फ साहिल, विकास कुमार, नब्बू उर्फ पप्पू के रूप में हुई है. घटना के बारे में थानाध्यक्ष ने बताया कि, गिरफ्तार सभी अपराधी राह चलते राहगीरों से लूटपाट करते हैं और बीते रविवार को कूट (गत्ता) फैक्ट्री चिमनी के पास दो व्यवसायी से दो लाख तीस हजार रुपये की लूट मामले में भरत चौहान, मंटू कुमार के अलावे दो अन्य लुटेरा शामिल थे.

वहीं, दोनों आरोपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ लूट के बाद झारखंड चला गया और मौज मस्ती कर पैसे खत्म होने के बाद फिर से वापस आकर एक और लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में था. इससे पहले ही 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कूट (गत्ता) कारोबारियों से लूट मामले में फरार चल रहे दो अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार लुटेरा भरत चौहान का आपराधिक इतिहास है. नूरसराय थाना के कई कांडों का अभियुक्त भी है. सभी को न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- बिहार में दुष्कर्मियों की खैर नहीं.. पुलिस को मिला 98 सैक्सुअल एसॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट

घटना के बारे में थानाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि, गुरुवार की शाम में गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर गांव के फोरलेन के पास कुछ लुटेरे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के बाद पुलिस बल के साथ फोरलेन पहुंचे. हालांकि, पुलिस गाड़ी आते देख स्कॉर्पियों में बैठे सभी लुटेरे गाड़ी से उतरकर भागने लगे. लेकिन चारों तरफ से पुलिस ने घेरते हुए खदेड़कर सभी छह लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP