नालंदा: बिहार के नालंदा में 5 किशोर घोंघा चुनने कोसुक नदी में गये (snail in kosuk river in nalanda) थे. घोंघा चुनने के दौरान वे गहरे पानी में चले गये. इस दौरान एक किशोर नदी में डूबने लगा. साथी को डूबता देख अन्य दोस्तों ने शोर मचाना शुरू किया और उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोस्त को बचाने के चक्कर में सभी लड़के डूबने लगे. वहीं, शोरगुल की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नदी में कूद गये. जिससे 4 लड़कों को सकुशल बाहर निकाल लिया (Villagers pulled 4 boys out river in Nalanda) गया. जबकि एक की मौत हो गयी. घटना दीपनगर थाना क्षेत्र की है.

ग्रामीणों ने 4 को सकुशल बाहर निकाला: जानकारी के मुताबिक, दीपनगर थाना क्षेत्र के 5 लड़के कोसुक नदी में घोंघा चुनने गये थे. इस दौरान उन्हें अंदाजा नहीं लगा और वे गहरे पानी में चले गये. तभी एक किशोर डूबने लगा. जिसको बचाने के चक्कर में बाकी के 4 लोगों ने कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन गहराई अधिक होने से वे भी डूबने लगे. लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने 4 को सकुशल बाहर निकाला. जबकि एक को अचेत अवस्था में बाहर निकाला और देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी.

नदी में घोंघा चुनने गये थे 5 दोस्त: घटना के संबंध में मृतक के परिजन सोनू मांझी ने बताया कि सिंटू मांझी अपने 4 दोस्तों के साथ नदी में घोंघा चुनने गया था. घोंघा चुनने के दौरान सभी लोग गहरे पानी में चले गए. डूबते वक्त वे लोग शोर मचाये तो स्थानीय लोग वहां पहुंचे और 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. जबकि एक लापता हो गया था. जिसे घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला.

