नालंदा : नालंदा जिले में हुए अलग-अलग हुई तीन दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत (4 died in three accidents in Nalanda) हो गई है. जिनमें दो सगी बहनें हैं जिनकी पइन में डूब जाने से मौत हो गई (two sisters among 4 died in accidents in Nalanda). एक महिला की सड़क हादसे में तो एक की करंट से मौत हुई है. पहली घटना रहुई थाना क्षेत्र के मल्लिचक गांव की है.

दो सगी बहनें गई थीं झाड़ और मिट्टी लाने : मल्लिचक गांव की महिला उषा देवी (46) बाज़ार से दवा लेकर लौट रही थी तभी किसी वाहन के चपेट में आ गई. पावापुरी स्थित विम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दूसरी घटना नगरनौसा थाना क्षेत्र के मोनीयमपुर गांव से दक्षिण पंचखुरवा खंधा की पइन में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई. दोनों रामसूचित यादव की बेटियां थीं. एक का नाम रानी कुमारी (14 वर्ष) और दूसरे का लवली कुमारी (12 वर्ष) था. घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों बहनें कर्मा पर्व को लेकर मिट्टी और झाड़ लाने गई थीं. इसी दौरान दोनों पइन में डूब गईं. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

शरीर पर बिजली का तार टूट कर गिरने से मौत : गया तीसरी घटना बेन थाना क्षेत्र के दाहाघाट गांव के खंधा की है, जहां से लौटने के क्रम में अधेड़ के पर 440 वोल्ट का बिजली का तार टूट कर गिर गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तार जर्जर बांस के पोल पर अटका हुआ था जिससे यह घटना घटी है. शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज हादसा हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है.

