नालंदा: बिहार के नालंदा में चिकन पॉक्स का मिलना (Chicken Pox havoc in Nalanda) लगातार मिलना जारी है. दरअसल सिलाव प्रखंड के कोनीपर गांव में चिकन पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है. इस गांव के 20 बच्चों में चिकेन पॉक्स पाया (20 Child Infected With Chicken Pox in Nalanda) गया है. सभी को इलाज के लिए सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां इलाज कराया जा रहा है.

सभी को इलाज के लिए लाया गया सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ऋषिकेश पटेल ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कोनीपर गांव में कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो गया है. जहां चिकित्सक की टीम पहुंची तो काफी संख्या में लोग चिकन पॉक्स के शिकार है. जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. जहां सभी का इलाज कराया जा रहा है.

चिकन पॉक्स मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल: बता दें कि अचानक गांव में काफी संख्या में चिकन पॉक्स के मिलने के बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है. बच्चों का कहना है गले में घुटन महसूस कर रहे हैं और शरीर के हिस्से में दाने दाने फैल गया है. जिसके कारण उन्हें जलन भी हो रहा है.

