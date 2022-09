मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम-प्रसंग का आरोप लगाते हुए एक युवक और महिला की पिटाई (Woman Tied With Rope And Beaten In Muzaffarpur) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. महिला और युवक को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद ग्रामीणों ने अपना आपा खो दिया और दोनों को घसीटते हुए गांव के चौराहे पर लाया गया. उसके बाद दोनों को तालिबानी सजा (Beaten In Love Affair In Muzaffarpur ) दी गई.

मुजफ्फरपुर में महिला को रस्सी से बांधकर पीटा: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग युवक को लात घूंसों से पीट रहे हैं. इतना ही नहीं भीड़ ने महिला को भी नहीं बख्शा. दोनों के हाथ रस्सी से बांधकर लाठी-डंडों से पिटाई की गई. इस दौरान लोगों ने महिला पर भी थप्पड़ों की बरसात कर दी. उसके बालों को खींचा गया. इस दौरान महिला लोगों से रहम की भीख मांगती रही लेकिन किसी को उसपर दया नहीं आई. पूरा गांव तमाशबीन बना रहा. काफी देर बाद कुछ लोगों ने महिला की मदद की और भीड़ के चंगुल से छुड़ाया.

बोली पीड़िता- 'दवा लेने गई थी': महिला और युवक के साथ मारपीट का यह मामला शनिवार 10 सितंबर की देर रात का बताया जा रहा है. मारपीट की इस घटना को औराई थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था. भीड़ में मौजूद लोगों में से कुछ ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला युवक से मिलने के लिए उसकी दवा दुकान पहुंची थी. दोनों दुकान के अंदर आपत्तिजनक हालत में थे. लोगों को जैसे ही भनक लगी सभी ने दुकान पर धावा बोल दिया और दोनों की पकड़ कर कुटाई कर दी.

दुकान में लोगों ने किया बंद: ग्रामीणों ने महिला और युवक को दुकान में ही बाहर से बंद कर दिया था. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. इस दौरान महिला दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. जब गांव के सारे लोग जमा हो गए तब दोनों को दुकान से बाहर निकाया गया और चौराहे पर ले जाकर हाथ रस्सी से बांधकर पोल से बांध दिया गया. फिर दोनों की जमकर पिटाई की गई.

महिला ने थाने में की शिकायत: मामले को लेकर पीड़ित महिला ने न्याय का दरवाजा खटखटाया है और थाने में शिकायत की है. महिला ने अपने आवेदन में कहा है कि मेरे दूसरे राज्य में रहकर मजदूरी का काम करते हैं. सिर में रात को मेरे तेज दर्द हो रहा था. ऐसे में दवा खरीदने के लिए युवक की दुकान में गई थी. इसी दौरान ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई शुरू कर दी.

"जबरन धक्का देकर मुझे दुकान के भीतर कर दिया और बाहर से बंद कर दिया. जब सब लोग आ गए तब बाहर निकाला. गलत आरोप लगाकर मेरे साथ मारपीट की गई."- पीड़ित महिला

"कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है."- मनोज पांडे, डीएसपी पूर्वी