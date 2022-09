मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत (Two People Died In Muzaffarpur) हो गयी. जबकि एक बच्चा सहित दो लोग करंट की चपेट में आए गए. ये मामला करजा थाना क्षेत्र के झखड़ा का है. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत महिला अपने घर से बथान जा रही थी. इसी दौरान 11 हजार वाट के एक पोल के संपर्क में आ गयी. महिला को बचाने की कोशिश में सुसर भी करंट की चपेट में आ गया. जिसमें दोनों की घटनास्थल पर मौत (Two People Died Due To Electrocution) हो गयी.

11 हजार वाट के पोल से लगा झटका : मृतक की पहचान 60 वर्षीय गुददर राम और उसकी 35 वर्षीय बहु शांती देवी के रूप में हुई है. वहीं जख्मी की पहचान गुददर राम की पत्नी दुखनी देवी और उसका पोता है. स्थानीय मुखिया दिनेश यादव ने बताया कि झखड़ा निवासी गुददर राम की बहू शांती देवी घर से बथान जा रही थी. इसी क्रम में घर से कुछ दूरी पर लगे ग्यारह हजार वाट के विद्युत पोल में संपर्क में आ गई और करंट लगने से तड़पने लगी. उसे बचाने पहुंचे उसका ससुर भी करंट के संपर्क में आ गया.

हादसे में ससुर और बहू की मौत: दोनों को तड़पता देख गुददर राम की पत्नी दुखनी देवी और उसका एक पोता भी दोनों को बचाने के क्रम में करंट की चपेट में आए गए. स्थानीय लोगों ने किसी तरह सभी को सूखे लकड़ी के डंडे से अलग किया. वहीं मामले की जानकारी विधुत विभाग और करजा पुलिस को दी गयी. जिसके बाद ससुर और बहू को इलाज के लिए आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां चिकित्सको ने दोनों को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. एसकेएमसीएच में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की हुई मौत से पूरे गांव में मातम छा गया. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार राकेश ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.