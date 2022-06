मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर का एक मूर्तिकार इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी दीवानगी और कलाकारी की सभी प्रशंसा कर रहे हैं. दरअसल सीएम योगी को चाहने वालों की लिस्ट में बिहार के इस कलाकार का नाम भी शामिल है. जिले के जय प्रकाश कुमार (Sculptor Jai Prakash Kumar Of Muzaffarpur) यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) के काम करने के मॉडल से प्रभावित हैं. जय प्रकाश ने सीएम योगी के आकृति वाले गुल्लक (CM Yogi Gullak In Muzaffarpur) बनाए हैं. उनका कहना है कि योगी अपने प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को उनके बारे में जरूर जानना चाहिए. इसके लिए उन्हें गुल्लक बनाने का विचार आया.

सीएम योगी की आकृति वाला गुल्लक: ऐसा नहीं है कि जय प्रकाश ने पहली बार किसी राजनेता की आकृति वाला गुल्लक बनाया है. पहले भी वो पीएम नरेंद्र मोदी की आकृति वाले गुल्लक बना चुके हैं और कुरियर से पीएम को भेज भी चुके हैं. लेकिन जय प्रकाश का पीएम मोदी गुल्लक ( PM Narendra Modi Gullak In Muzaffarpur) डैमेज हो गया और वापस आ गया. फिर भी जय प्रकाश ने हार नहीं मानी और निरंतर अपने काम में लगे हुए हैं.

''इस गुल्ल्क में बच्चे सिक्के और नोट को 1 लाख रुपये तक रख सकते हैं. इन गुल्लक को बनाने का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के विचारों और संदेशों को बच्चों तक पहुंचाने की है. आज किसी भी देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए. आज लोग किसी ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने लगते हैं, लेकिन सीएम योगी की बहन आज भी छोटी दुकान चलाती हैं. इस गुल्लक के जरिए बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में पता लगेगा.'' - जयप्रकाश, मूर्ति कारीगर

1 गुल्लक की लागत 800 रुपये: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे वाला गुल्लक बनाकर बिहार के मुजफ्फरपुर के जय प्रकाश कुमार आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. जय प्रकाश योगी के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं. उन्होंने पिछले दो महीनों में 800 रुपये की लागत से सात गुल्लक बनाए हैं. गुल्लक बनाना उतना कठिन नहीं है लेकिन किसी के चेहरे पर गुल्लक तैयार करना कठिन काम है. इसे बनाने में काफी समय और एकाग्रता की जरूरत होती है. जय प्रकाश को एक गुल्लक पर काम पूरा करने में दो दिन लगते हैं. दो दिन की कठिन मेहनत के बाद एक गुल्लक तैयार किया जाता है.

नरेंद्र मोदी का भी बना चुके हैं गुल्लक: नरेंद्र मोदी की प्रतिमा वाला गुल्लक बनाकर पहले भी सुर्खियों में रहे जयप्रकाश अब सीएम योगी आदित्यनाथ की आकृति वाले मनी स्टोरेज बैंक यानि गुल्लक (Piggy Bank) बनाकर सुर्खियों में हैं. इसके जरिये वो बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के संदेश को फैलाना चाहते हैं. मूर्तिकार जयप्रकाश ने बताया कि उन्हें ये गुल्लक तैयार करने का विचार तब आया जब पीएम मोदी ने पिछले साल जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी. उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है और अब भी कर रहे हैं, ऐसे में मैंने गुल्लक बनाने का सोचा.

"प्रधानमंत्री देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को. पैसे बचाने के लिए इसे बनाने का फैसला किया. इस गुल्लक में करीब 1 लाख रुपये (सिक्के और नोट दोनों) जमा किये जा सकते हैं. इस गुल्लक को बनाने में एक महीने का समय लगा."- जय प्रकाश कुमार, मूर्तिकार

बोले जय प्रकाश- 'पीएम-सीएम कर रहे जनता के लिए काम': पीएम और सीएम की आकृति वाले गुल्लक बनाकर जय प्रकाश ने उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया. जयप्रकाश कहते हैं कि इसका उपयोग बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में सिखाने के लिए भी किया जा सकता है. जयप्रकाश नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं. वही सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री.

चुनावी मौसम में बढ़ जाती है डिमांड: बता दें कि मूर्तिकार जयप्रकाश नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक माने जाते हैं. इससे पहले भी वो चर्चा में तब रहे जब उन्होंने पीएम मोदी की मूर्ति तैयार की थी. जयप्रकाश के बनाये मोदी मूर्ति की डिमांड चुनावी मौसम में भी काफी अधिक रही. जयप्रकाश पीएम मोदी की हू-ब- हू प्रतिमा बनाते रहे जिसे चुनाव के दौरान केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग खरीदने आते हैं. अब सीएम योगी के गुल्लक की चर्चा की जा रही है.



