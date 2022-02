मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर से लूट (Crime In Muzaffarpur) की बड़ी घटना सामने आई है. जहां सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी (Robbery From Petrol Pump Worker In Muzaffarpur) से 25 लाख रुपये लूट लिए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ेंः नवगछिया में निजी बैंक कर्मी ने खुद रची थी लूट की साजिश, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार जिले के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का कर्मचारी पैसा जमा करने लिए स्कूटी से शहर की ओर जा रहा था. उसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के दिघरा स्थित एनएच-28 पर पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर स्कूटी रोकी और 25 लाख रुपये लूट लिए. सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची सदर थाना पुलिस और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने जांच पड़ताल शुरू की.

ये भी पढ़ें-पटना में लूट का खुलासा, 17 लाख के लिए मां के खिलाफ बेटे ने ही पत्नी के साथ मिलकर रची साजिश

वहीं, डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि पुलिस की टीम कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है. क्योंकि इतनी ज्यादा रकम लेकर स्कूटी से चलना अपने आप में बड़ी लापरवाही है. पुलिस लगातार कहती है कि पैसे लेकर अगर चलना है, तो इसकी सूचना स्थानीय थाना या पुलिस को दे दें, ताकि पैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाई जा सके, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.

डीएसपी ने कहा कि पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा. फिलहाल अब तक पेट्रोल पंप कर्मी जिनके साथ ये घटना हुई है, उन्होंने बताया है कि 25 लाख रुपये की राशि उनसे लूट ली गई और लुटेरे फरार हो गए.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP