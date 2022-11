मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. दुर्घटना में दो युवकों की मौत (Two Died In Road Accident In Muzaffarpur) हो गई है. घटना बरूराज थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही ट्रक ने दो युवकों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है.

मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने दो युवकों को कुचला : हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है. घटना के बाद मौके पर भाड़ी भीड़ जुट गई. लोगो ने मामले की जानकारी, बरूराज थाना क्षेत्र की पुलिस को दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ट्रक के ड्राइवर की तलाश में जुट गई. मृतकों की पहचान राजा कुमार और गुलशन कुमार के रूप में हुई है.

''शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शव की शिनाख्त कर ली गई है. बयान दर्ज कराने की कवायद की जा रही है. बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है.'' - बरूराज थाना पुलिस