मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के सिहो इलाके में (Youth Died In Road Accident At Muzaffarpur) सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने (NH 28 Jam In Muzaffarpur) एनएच 28 को मुआवजे की (Protest For Compensation In Muzaffarpur) मांग को लेकर जाम कर दिया. जिससे हाइवे पर घंटों तक गाड़ियां फंसी रही. लेकिन पुलिस काफी देर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची. युवक की लाश को लेकर परिजनों ने सिहों इलाके में एनएच को जामकर जमकर प्रदर्शन किया.

दरअसल, मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके में मंगलवार की शाम एक युवक की मौत हो गई. जिसके बाद युवक की लाश को लेकर बुधवार को परिजनों ने सिहों में एनएच 28 को जाम कर हंगामा किया. वहीं घटनास्थल पर काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची थी. एनएच को लोगों ने जामकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

मिली जानकारी के अनुसार, सिहों के 28 वर्षीय रंजीत मांझी की मंगलवार देर शाम कांटी रोड सदातपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया. इधर परिजन शव को लेकर सिहो चौक को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे. मृतक रंजीत के तीन छोटे बच्चे हैं. जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है. परिजनों ने सड़क जाम कर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. कई घंटों से जाम लगे होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.



