मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक शादी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. चार बच्चों के पिता (Father Of 4 Children Married In Muzaffarpur) 45 साल के एतवारी मांझी की शादी तीन बच्चों की मां रीता देवी से करवा दी गई है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और काफी दिनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी भनक पंचायत को लगी जिसके बाद दोनों की शादी (Married To Mother Of Three Children) करा दी गयी. मामला कटरा थाना क्षेत्र (Katra police station) के ढेढ़ौल गांव (Dhedhol Village Muzaffarpur) का है.

पंचायत ने तीन बच्चों की मां के मांग में डलवाया सिंदूर: एतवारी मांझी शादीशुदा है जबकि रीता देवी के पति की मौत सात साल पहले ही हो चुकी है. दोनों की शादी का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल (Muzaffarpur viral video) कर दिया है. तब से इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम सम्बंध चल रहा था. दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई और फिर भरी पंचायत में एतवारी से रीता देवी की मांग में सिंदूर भरवा दिया गया और दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाया.

पांच साल से साथ थे दोनों: स्थानीय सरपंच फहद आजम ने कहा कि दोनों के बीच पांच साल से प्रेम सम्बंध चल रहा था. महिला की एक बेटी की शादी भी पिछले वर्ष एतवारी ने अपने खर्चे पर कराया था. दोनों के इस रिश्ते से रीता के ससुराल वाले नाराज हो गए. उन्होंने उसे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था. वह एक आम के बागान में रहने लगी. किसी तरह गुजर बसर कर रही थी.

"दोनों के बीच 5 साल से रिश्ता था. एतवारी के बारे में रीता के ससुराल वालों को जब पता चला तो उसे घर से निकाल दिया. किसी तरह से वह आम के बागान में रहकर गुजर बसर कर रही है."- फहद आजम, सरपंच, ढेढ़ौल गांव



पंचायत में दिया था आवेदन: महिला ने अपना हक पाने के लिए पंचायत में आवेदन दिया था. जिसकी सुनवाई को लेकर बैठक हुई. फिर दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया. दोनों इस रिश्ते से खुश थे. उन्होंने कहा कि एतवारी की पहली पत्नी को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है. उनलोगों को भी इसके बारे में वर्षों से पता था. शादी कराने के बाद रीता को एतवारी के साथ उसके ससुराल भेज दिया गया. दोनों खुशी खुशी चले गए. सरपंच ने कहा कि सब ने मिलकर एक नेक काम किया है. महिला बेघर थी. उसे घर मिल गया. अनाथ बच्चों को पिता का साया मिला. अब महिला को उसका हक भी दिलाया जाएगा.