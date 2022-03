मुजफ्फरपुर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी (Liquor smuggling in Muzaffarpur) जारी है. हालांकि उत्पाद विभाग और पुलिस तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी कर रही है. ताजा मामला मुजफ्फरपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पीजी थ्री हॉस्टल का है. जहां गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद (Liquor Recovered From PG Hostel in Muzaffarpur) किया है. इसके साथ ही 4 युवकों की गिरफ्तारी भी (4 arrested from PG 3 Hostel in Muzaffarpur) हुई है.

विदेशी ब्रांड की शराब जब्त: जानकारी के मुताबिक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पीजी थ्री हॉस्टल में शराब का व्यवसाय किए जाने की सूचना मिलने पर विवि थाने की पुलिस ने एक टीम बनाकर हॉस्टल में रेड किया. इस दौरान हॉस्टल के एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी ब्रांड की शराब जब्त की गई. वहीं, मौके से हॉस्टल में रह रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया गया. जिसमें प्रीतम कुमार, ऋषभ कुमार, रवि कुमार और सुमन्त कुमार की गिरफ्तारी हुई है.

उत्तर प्रदेश से लायी गयी थी शराब: वहीं, इस मामले में थानेदार रामनाथ प्रसाद ने बताया कि ऋषभ के नाम पर एक कमरा अलॉट है. बाकी सभी बाहरी हैं और अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे. इसमें ऋषभ ही मुख्य धंधेबाज है. उसने पूछताछ में बताया कि वह उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर आया था. जिसे होली में सप्लाई करता. वह शराब की कई बोतल सप्लाई कर चुका था और बाकी भी बेचने वाला था, तभी पुलिस ने कार्रवाई कर दी. पूर्व में वह कई बार शराब लाकर बेच चुका है. हॉस्टल के कमरे से 78 बोतल शराब बरामद हुई है. जो एक बैग में छिपाकर रखी गयी थी. इन चारों में एक आरोपी पूर्व में विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साथ हुई मारपीट मामले में शामिल था.

