मुजफ्फरपुर: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ओमीक्रोन के खतरे के बीच बिहार सरकार द्वारा लगातार कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है. टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign in Muzaffarpur ) के इसी कड़ी में जिले के बोचहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मणि शंकर चौधरी के नेतृत्व में गांव-गांव घूमकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है. इस दौरान एक रोचक तस्वीर सामने आई है. टीकाकरण के लिए पहुंचे हेल्थ वर्कर ने ताड़ी के पेड़ से उतरते ( vaccine after coming down from tree in Muzaffarpur ) ही ग्रामीण को वैक्सीन लगाई.

इसे भी पढ़ें- कोरोना के कारण सरकार का कामकाज प्रभावित, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर भी ब्रेक

दरअसल लोगों को ढूंढ ढूंढकर कोरोना का टीका लगया जा रहा था. इसी कड़ी में टीम रामपुर जयपाल पंचायत के मिल्कीचक गांव (Milkichak village of Rampur Jaipal Panchayat) पहुंची. गांव में कुछ लोग फर्स्ट डोज से वंचित मिले जिनका टीकाकरण किया गया. इसी दौरान स्वास्थ्य अधिकारी की नजर एक खजूर के पेड़ पर पड़ी, जहां एक युवक पेड़ से ताड़ी उतार रहा था. पूछे जाने पर युवक ने बताया कि, अब तक उसने टीका नहीं लिया है. उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एएनएम युवक का पेड़ से उतरने का इंतजार करने लगे. जैसे ही अपना काम खत्म कर युवक पेड़ से नीचे आया, उसे एएनएम सोनी कुमारी ने कोरोना का टीका लगाया. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह के कार्य की चर्चा लोगों में खूब हो रही है.

ये भी पढ़ें: कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर गोपालगंज में दो मॉल सील

प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमित 5410 नए मरीजों की पहचान हुई है. इनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं, तो ज्यादातर घरों में ही आइसोलेट हैं. स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की अपील लगातार कर रहा है. बता दें कि शनिवार के मुकाबले रविवार को प्रदेश में काफी कम मामले मिले हैं. शनिवार को जारी आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 6325 कोरोना के मरीज मिले. इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 35,916 पर पहुंच गया. वहीं, रविवार को इससे 915 कम मामले मिले हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP