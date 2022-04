मुजफ्फरपुरः डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस (Directorate of Revenue Intelligence) यानि डीआरआई(DRI) की टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की है. जहां सोने की तस्‍करी करते एक आरोपी (Gold Recover with smugglers in Muzaffarpur) को गिरफ्तार किया गया. डीआरआई ने इसके पास से तीन किलो सोना बरामद किया है. जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ से अधिक बताई जा रही है.

रंगे हाथों तस्‍कर गिरफ्तारः बताया जाता है कि ये सोना कोलकाता से तस्करी कर लाया जा रहा था. मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से तस्‍करी को किया गिरफ्तार किया गया. ट्रेन से उतरने के बाद आरोपी तस्‍कर सोने की डिलीवरी करने जा रहा था. इसी दौरान डीआरआई की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार तस्कर ने पूछताछ में पता चला किया वो लखनऊ का रहने वाला है. सोने की तस्करी का काम काफी दिनों से कर रहा है. फिलहाल टीम उससे आगे की पूछताछ में जुटी है.

कई जगहों पर पकड़े गए सोनेः डीआरआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता से मुजफ्फरपुर सोना की बड़ी खेप लायी जा रही है. इसी के आधार पर ये कार्रवाई की गयी. बता दें कि इससे पहले पटना में डीआरआई की टीम ने हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 2.26 करोड़ का सोना पटना जंक्शन सेब बरामद किया था. इसके साथ ही दो तस्कर को भी गिरफ्तार था. इसके बाद पटना से ही DRI ने सवा 4 किलो सोना पकड़ा था. इसके अलावा गया जंक्शन पर भी हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से डेढ़ किलो सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था. बिहार में लगातार हो रही सोने की तस्करी को देखकर डीआरआई की टीम अलर्ट है और कई जगहों पर छापामारी कर रही है.

