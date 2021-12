मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल जा रही छात्रा पटरी क्रॉस करने के दौरान ट्रेन की चपेट में (Girl Student Dies in Muzaffarpur) आ गयी. जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गयी. छात्रा की मौत की सूचना मिलने पर परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गये. नाबालिग की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों रेलवे लाइन पर प्रदर्शन (Protest on Railway Line in Muzaffarpur) करने लगे.

जानकारी के मुताबिक, सकरा थाना क्षेत्र के ढोली स्टेशन (Dholi Station in Muzaffarpur) के पास से रेलवे लाइन क्रॉस करके महद्दीपुर की रहने वाली 13 वर्षीय नैंसी प्रिया भाई के साथ स्कूल जा रही थी. रेलवे की पटरी क्रॉस करने के दौरान वह ट्रेन ने ठोकर मार दी. जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गयी.

घटना की सूचना मिलने पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. छात्रा की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

