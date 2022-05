मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में मनचले से परेशान होकर छात्रा न स्कूल जाना छोड़ (girl left school after eve teasing in Muzaffarpur) दिया है. छात्रा की शादी तय होने के बाद भी शोहदे ने उसे तंग करना नहीं छोड़ा है. अब फोन पर उसे परेशान किया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार शोहदा स्कूल जाते समय छात्रा पर फब्तियां कसता था. उससे तंग आकर अभिभावकों ने छात्रा का स्कूल (Girl dropped out of school due to molestation ) जाना ही बंद करवा दिया था. मनचला छात्रा के स्कूल के पास ही चिकेन शॉप में काम करता है.

एक साल पहले पंचायत में पहुंचा था मामला: मामले में करीब एक वर्ष पूर्व स्थानीय स्तर पर पंचायत भी की गई थी. बताया जाता है कि उक्त लड़की की शादी 12 मई को है. इसकी खबर जब आरोपी को हुई तो उसने उस लड़के को भी तंग करना शुरू कर दिया जिससे लड़की की शादी तय हुई है. पीड़ित ने अभिभावक को बताया तो मामला थाना तक पहुंच गया. मुशहरी थानाध्यक्ष शशिभूषण कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. दोषी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.

12 मई को है लड़की की शादी: लड़की के स्कूल ना जाने के कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा. लेकिन शोहदे ने लड़की का फोन नंबर पता कर लिया. उसके बाद से वह लगातार छात्रा को फोन कर तंग कर रहा है. लड़की ने पूरे मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी. लड़की के पिता ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. 12 मई को शादी की तैयारी और शोहदे का डर परिवार की चिंता बढ़ाए हुए है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है.

