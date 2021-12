मुजफ्फरपुरः बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime Against Women in Bihar) थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा हुआ है. जिले के कटरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला (A Girl Died Under Suspicious Condition) है. घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी. परिजन गांव से बाहर गये हुए थे. मृतका की मां हमीदा खातून ने हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के बर्री में मृतका चानो परवीन (17) का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गयी. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. किशोरी के पिता की मौत पूर्व में हो चुकी है. मंगलवार को घर के सभी लोग उसकी दूसरी बहन का प्रसव करवाने दरभंगा स्थित एक हॉस्पिटल गए थे. बेटी की मौत की खबर मिलने पर परिवार के सभी लोग वहां से गांव लौटे हैं.

सूचना मिलने पर कटरा थानेदार ललित कुमार मौके पर पहुंचे. छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर मुजफ्फरपुर पूर्वी के डीएसपी मनोज पांडेय भी पहुंचे. डीएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. वैसे परिजन जो भी बयान देंगे, उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं पुलिस का कहना है कि शव पर किसी प्रकार के जख्म के निशान नहीं है. शव घर में पड़ा हुआ था. घर में सामान भी सही सलामत हैं. इसलिए कहना मुश्किल है कि हत्या के पीछे क्या कारण है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. इधर, ग्रामीणों के बीच दबी जुबान में कई तरह की चर्चाएं है. कोई पूर्व से किसी से पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर कर रहा है तो कोई अन्य तर्क दे रहा है.

