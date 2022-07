मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से शर्मनाक मामला सामने आया है. समाज में जिस गुरु को सबसे पवित्र और ऊंचा दर्जा दिया जाता है उसी टीचर पर एक नाबालिग छात्रा के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म (Gang Rape With Minor In Muzaffarpur ) करने का आरोप लगा है. घटना बंदरा प्रखंड (Bandra Block ) के हत्था ओपी क्षेत्र (Hatha OP Muzaffarpur) के एक गांव की है. दरअसल दो कोचिंग टीचर (Coaching Teacher Raped Minor In Muzaffarpur) और एक झोलाछाप डॉक्टर (क्वेक) ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है.

छात्रा से टीचर और क्वेक ने कई महीनों तक किया रेप: घटना के बारे में बताया जाता है कि तीनों (टीचर और झोलाछाप डॉक्टर) ने इंटर की एक छात्रा को कई महीनों तक अपने हवास का शिकार बनाया. लड़की डर से किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी. उसे तीनों धमकाते थे और जान से मारने की धमकी देते थे. इसी बीच लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद दरिंदों की पोल खुली.

गर्भवती होने पर खुली दरिंदों की पोल: पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. शिक्षक के करतूत से पीड़िता इतनी परेशान हो गई थी कि उसे पढ़ाई छोड़कर रिश्तेदार के घर जाना पड़ा. महिला थाना पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है. पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रेप की धारा लगायी गई है.

जान से मारने की देते थे धमकी: मामले में दो कोचिंग संचालक और एक झोलाछाप डॉक्टर को आरोपी बनाया गया है. पीड़िता की उम्र केवल 17 साल है. उसने पुलिस को बताया कि वह पास के गांव के एक कोचिंग जाती थी. इस दौरान दो टीचर और एक क्वेक हैवानियत पर उतर आए और उसके साथ गंदा काम करने लगे. जब लड़की इसका विरोध करती तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी. तंग आकर पीड़िता ने कोचिंग जाना बंद कर दिया.

महीनों तक करते रहे छात्रा से रेप: छात्रा ने बताया कि जब वह कुछ दिन बाद 16 फरवरी को दवा लेने क्वेक के पास गई, तब भी शिक्षक ने उसे रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की तंग आकर पढ़ाई-लिखाई छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर चली गई, वहां जाकर उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है. प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आते ही परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद गांव में कई दिनों तक पंचायत हुई. इस दौरान उसके परिवार पर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाया गया.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है. वहीं पूरे मामले पर पूछे जाने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि बंदरा के हत्था ओपी इलाके की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना की बात सामने आई है.

"इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने तीन के खिलाफ नामजद मामला महिला थाने में दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी."- मनोज पांडे, डीएसपी पूर्वी