मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने (Crime In Muzaffarpur) राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को (Four Criminal Arrested In Muzaffarpur) गिरफ्तार किया है. इनके पास से लूट की बाइक और लोडेड आर्म्स जब्त किया गया है. डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद को मिली गुप्त सूचना पर बरुराज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है0.

बरुराज थाना इलाके से गिरफ्तारी: बता दें कि, बरुराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक के पास स्थित अंडा कार्टन फैक्ट्री गेट के पास से एक बाइक सवार चार अपराधियों को पुलिस ने लोडेड आर्म्स और लूट की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है. डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनन्द को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. जिसके बाद बरुराज थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिली. पकड़े गए अपराधियों द्वारा हाल में ही में मुजफ्फरपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था.

स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में भी थे शामिल: वहीं, गिरफ्तार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्ता को स्वीकार किया. जिसका खुलासा खुद पकड़े गए अपराधियों ने पुलिस के सामने की. पकड़े गए अपराधियों में मो. सुहैल, रुपेश कुमार, प्रिंस कुमार और मिट्ठू भगत शामिल हैं. गिरफ्तार अपराधियों में एक बरुराज और तीन मोतीपुर इलाके का रहने वाला है. डीएसपी अभिषेक आनंद ने दी जानकारी देते हुए बताया कि, अपराधियों का आपराधिक रिकॉड भी खंगाला जा रहा है. साथ ही सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी होगी.

