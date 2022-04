मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दो यात्री बसों में अचानक आग लग (Fire in two passenger buses in Muzaffarpur) गयी. देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया. जिससे बैरिया बस स्टैंड में अफरा-तफरी मच गयी. इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने स्थानीय बस कर्मियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों बस जलकर राख (Two buses burnt to ashes due to fire in Muzaffarpur) हो गयी. हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ.

जानकारी के मुताबिक, अहियापुर थाना क्षेत्र में स्थित बैरिया बस स्टैंड में खड़ी दो बसों में अचानक लग गई. देखते ही देखते थोड़ी देर में आग ने दोनों बसों को अपने आगोश में ले लिया. स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अहियापुर थाना पुलिस ने अग्निशमन विभाग की टीम को आग लगने की सूचना दी. जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय बस कर्मचारियों ने मिल-जुलकर आग बुझाई. हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

इस पूरे मामले बैरिया ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नीरज गांधी ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जांच पड़ताल चल रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बीते दिनों भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं. वहीं, एक बार फिर से आगलगी की घटना ने बैरिया बस पड़ाव में लगने वाले निजी बस संचालकों की चिंता बढ़ा दी है.

