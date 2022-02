मुजफ्फरपुर: जिले में शनिवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आया है. पुलिस ने भाग रहे एक अपराधी को पैर में गोली मारी (Criminal Injured In Encounter In Muzaffarpur) और दूसरे को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया. नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील स्थित बीबी कॉलेजिएट के पास पुलिस को अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी (Criminal fired On Police Team In Muzaffarpur). इसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में सुमित नाम के एक अपराधी को पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार दोनों अपराधी की संलिप्तता मुजफ्फरपुर में व्यवसायी हत्याकांड में होने की भी सूचना मिल रही है. हालांकि, अपराधियों से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हो जाएगा.

इस मुठभेड़ में एक अपराधी को जहां पैर में गोली लगी है, वहीं उसके दूसरे साथी राहुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने की है. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि, शातिर अपराधियों की ओर से किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है. जिसे लेकर अपराधियों का जमावाड़ा नगर थाना के मोतीझील इलाके में लगा है. इसी सूचना के बाद पुलिस ने मोतीझील इलाके में घेराबंदी शुरू की. पुलिस की घेराबंदी देखकर भागने की कोशिश में सुमित नाम के एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है. वहीं भाग रहे उसके दूसरे साथी को खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया है.

दोनों अपराधियों की संलिप्तता हाल में ही हुए व्यवसायी हत्याकांड में होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, पूरे मामले में पुलिस अपराधियों से पूछताछ में जुटी है. एसएसपी ने बताया कि, मामले का खुलासा अपराधियों से पूछताछ के बाद किया जाएगा. फिलहाल घायल अपराधी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि, 20 फरवरी को नगर थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने पान मसाला कारोबारी गोविन्द ड्रोलिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

