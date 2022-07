मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में यात्री वाहन पर जमकर बवाल (Quarrel on passenger vehicle in Muzaffarpur) हुआ है. जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के महुआ मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर सरकारी बस के स्टाफ और स्थानीय यात्रियों के बीच जमकर झड़प हो गई. जिसके बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने दोनों को शांत करा दिया. वहीं सरकारी बस के कर्मी ने बस को महंथ मनियारी चौक पर लगा दिया.

ये भी पढ़ें - जहानाबाद में अपराधियों ने ठेकेदार को गोलियों से किया छलनी, एक अपराधी गिरफ्तार

बस किराये के विवाद में मारपीट: दरअसल यह मामला मुजफ्फरपुर के महुआ मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग (Fight of passenger and bus conductor in Muzaffarpur) का है. जहां एक सरकारी बस पर यात्रियों से किराये को लेकर बसकर्मी का विवाद हो गया. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बस को सड़क पर रोककर यात्री और बस कर्मी दोनों सड़क पर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे. आसपास में मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया. उसके बाद यात्री बस के कर्मी ने बस को मनियारी चौक के पास रोककर सड़क जाम कर दिया. उसके बाद बोला कि जब तक हमलोग के साथ मारपीट करने वालों को दंडित नहीं किया जाता है, तब तक बस यहां से आगे नहीं जाएगी.

यह भी पढ़ें: ट्रेन की चपेट में आने से आशा कर्मी की मौत, रेलवे ट्रैक पार कर जा रही थी PHC

सूचना के बाद मौके पर पहुंची मनियारी थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से समझा-बुझाकर मामला शांत करा लिया और सड़क को जाम से छुटकारा दिलाकर सुचारु रुप से चालू कराया. वहीं मनियारी थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि सरकारी बस कर्मी और स्थानीय यात्री में किराया लेनदेन विवाद में झड़प हुआ था. जिसके बाद बस कर्मियों ने सड़क पर ही बस लगाकर जाम कर दिया था. जिससे मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है और सड़क को चालू करवा दिया गया है. किसी भी पक्ष का आवेदन नहीं मिला है.