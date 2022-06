मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक का शव बरामद (Youth Dead body recovered in Muzaffarpur) हुआ है. जिले के कांटी थाना (Kanti Police Station) क्षेत्र में दो दिनों से युवक घर से लापता था. युवक के लापता होने के बाद पुलिस को परिजनों ने सूचना दी थी. पुलिस भी युवक की छानबीन में लगी हुई थी. वहीं आज सुबह में कुछ ग्रामीणों ने एक शव को बूढ़ी गंडक नदी के पास देखा. शव की सूचना मिलने पर परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचें. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिय दिया है.



यह भी पढ़ें: बेतिया कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

लापता हुए युवक की लाश बरामद: बता दें कि जिले के लस्गरीपुर गांव निवासी राजा कुमार पिता (कुशहर सहनी) बीते 21 जून की शाम से ही गायब था. राजा की खोजबीन परिजन लगातार कर रहे थे. परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका से डर भी लग रहा था. इस मामले की गुमशुदगी का आवेदन परिजनों ने स्थानीय थाने में दिया था. इसी बीच आज सुबह दादर पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी (Dead Body Recovered From Old Gandak River In Muzaffarpur) किनारे ग्रामीणों ने एक शव को देखा. उसके बाद शव मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई. इस सूचना के बाद परिजनों ने मौके पर आकर देखा तो पता चला कि वह शव उनके बेटे राजा का था. राजा के शव मिलने के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. वहीं कांटी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि लस्गरीपुर गांव के राजा नाम का युवक 2 दिनों से गायब था. जिसका शव दादर पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी किनारे मिला है.

ये भी पढ़े: 8 साल के बच्चे का किया था मर्डर, शिवहर कोर्ट ने दो दोषियों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया है कि राजा का किसी से कोई मतभेद नहीं था. वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. वहीं मामले की तहकीकात में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है. फिलहाल इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है. अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर इस युवक की हत्या किसने और क्यों की है. वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष ने पुलिस की टीम को घटनास्थल पर जांच पड़ताल के लिए भेजा है.