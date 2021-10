मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में गोल्ड ऑक्शन (Gold Auction in Muzaffarpur) में पहुंचे युवक से ठगी (Cheating from Youth in Auction) का मामला सामने आया है. शहर के जवाहरलाल रोड स्थित एसबीआई की शाखा में गोल्ड ऑक्शन (Gold Auction in SBI Branch) था. जहां नीलामी में हिस्सा लेने गौरव कुमार पहुंचा. नीलामी में उसने सोने का ब्रेसलेट, कंगन समेत कई जेवरात 1.95 लाख में लिये. उसने जब सोनार से इन गहनों की जांच करायी तो सोने की जगह पीतल के जेवरात निकले. इसकी शिकायत उसने बैंक से की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई.

ये भी पढ़ें- क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर मांगा OTP, खाते से उड़ा लिये 1.17 लाख रुपये

जानकारी के मुताबिक, मालीघाट के रहने वाले गौरव कुमार को एसबीआई में गोल्ड नीलामी की जानकारी मिली थी. इसके बाद गौरव कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में गोल्ड ऑक्शन में भाग लेने पहुंचे. जहां उन्होंने करीब 100 ग्राम सोने का ब्रेसलेट व कंगन समेत अन्य कुछ चीजें नीलामी में खरीदी. इसकी कीमत 1.95 लाख थी.

युवक से ठगी

इस संबंध में पीड़ित गौरव कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व ऑक्शन के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उस दिन ऑक्शन अगले सप्ताह में होने की बात कहकर लौटा दिया गया था. उन्होंने कहा कि अगली रात कॉल कर बताया गया कि शनिवार को ऑक्शन होगा. वे शनिवार को बैंक पहुंचे. जहां करीब 100 ग्राम सोने के ब्रेसलेट व कंगन समेत अन्य चीजें उन्होंने 1.95 लाख में नीलामी में खरीदी.

उन्होंने कहा कि गोल्ड लेने के बाद वह सीधे एक सोनार के पास पहुंचे. सोनार ने गहने चेक करके बताया कि सोना नहीं पीतल है. पीतल की जानकारी होने पर उनके होश उड़ गए. जिसके बाद वह भागते-भागते बैंक पहुंचे और शाखा प्रबंधक को सारी जानकारी दी. जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने कहा कि अब कुछ नही हो सकता, ऑक्शन हो चुका है. बैंक में सुनवाई न होने से निराश पीड़ित ने कहा कि अब वह इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे.

ये भी पढ़ें- ठगी का नायाब तरीका: 'मुट्ठी बांधकर 21 बार लक्ष्मी का नाम लीजिए... 81 कदम चलकर आइए...'