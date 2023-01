पटना : राजधानी पटना के दानापुर में अपराध (Crime In Patna) की योजना बनाते हुए सात बदमाश को गिरफ्तार (Seven Miscreants arrested in Patna) किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों किंग्स ऑफ कालिया नामक वाट्सअप ग्रुप बनाकर व यूट्यूब पर हत्या के लिए संपर्क करें स्टेटस लगाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में पुलिस ने छापेमारी कर सहकारी बैंक के पास से सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

बदमाशों ने बनाये थे किंग्स ऑफ कालिया वाट्स व ग्रुप: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोग अपराध करने के उद्देश्य से किंग्स ऑफ कालिया नामक वाट्स व ग्रुप बनाये हैं. यूट्यूब चैनल पर हत्या के लिए संपर्क करें स्टेटस लगाया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मनेर के छितनावां निवासी सन्नी कुमार, आदित्य कुमार, शाहपुर के दाउदपुर सोनू कुमार, नीतिश कुमार, दीपू कुमार, रितिक कुमार, मोहित कुमार है. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक देसी कट्टा, दो गाली, 12 हजार रुपये नकद, 7 मोबाइल व बिना नंबर प्लेट का एक बाइक बरामद की गयी है.

"सहकारी बैंक के पास हथियार से लैस अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं. सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गयी. एएसपी ने बताया कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर सहकारी बैंक के पास से सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक कट्टा, 2 कारतूस, एक चोरी की बाइक, सात मोबाइल फोन व 12 हजार नकद बरामद किया गया."- अभिनव धीमान, दानापुर, एएसपी

न्यायिक हिरासत में भेजा : पुलिस ने बताया कि सभी अपराधियों गिरफ्तार कर इनके सोशल प्लेटफार्म पर बनाये सारे मंसूबे को उजागर कर पर्दाफाश कर दिया गया. इनके द्वारा बनाये व्हाट्सअप ग्रुप में और कितने सदस्य शामिल है. उनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है. सभी आरोपितों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.