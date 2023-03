मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है. यहां कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 माह की बच्ची के साथ रेप किया (18 month old girl raped in Muzaffarpur) गया. दुष्कर्म का आरोपी पीड़ित बच्ची का चचेरा भाई (Cousin raped in Muzaffarpur) है. आरोपी बच्चा नाबालिग है. उसकी उम्र 14 वर्ष बतायी जा रही है. इस घटना से सुनकर आसपास के लोग अचंभित हैं. पुलिस पीड़िता के पिता बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

बच्ची की हालत गंभीरः मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी. बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई थी. परिजनों ने बच्ची को तत्कालएक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गये जहां से उसे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (SKMCH) के लिए रेफर कर दिया गया. बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. घरवालों का रो रोकर बुरा हाल है.

आरोपी फरारः बताया जाता है कि आरोपी बच्ची को गोद में लेकर कमरे में गया था. फिर उसके साथ गंदा काम किया था. लोगों को आता देख आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया. पीड़ित बच्ची के पिता ने कुढ़नी थाने में शिकायत दर्ज करायी है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का घर पीड़िता के घर के बगल में ही है. बताया जाता है कि आरोपी बच्ची को अपने कमरे में ले गया. बच्ची की आवाज बाहर ना जाए इसलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी थी. वहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया और फरार हो गया.