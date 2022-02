यूक्रेन/मुंगेर: रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia And Ukraine War) के कारण बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं. हालांकि यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है लेकिन अभी भी कई छात्र ऐसे हैं, जिनतक मदद नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में वे अपनी तरफ से कोशिश कर पोलैंड की ओर निकल पड़े हैं. इसी क्रम में यूक्रेन में रहने वाले मुंगेर के छात्र का वीडियो (Video Of Munger Student From Ukraine) सामने आया है, जिसमें उसने बताया है कि 40 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल ही पार करनी पड़ी है, क्योंकि कोई वाहन आगे जाने को तैयार नहीं है.

दरअसल, मुंगेर जिले के 4 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे. जहां वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण फंस गए. यूक्रेन में मुंगेर का रहने वाला शुभम सम्राट (Munger resident Shubham Samrat) भी फंस गया है. उसने इस वीडियो से वहां के हालात बताने की कोशिश की है. छात्र बता रहा है कि वह अपने भरोसे घर से निकला है.

वीडियो में शुभम बता रहा है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे है. वह पैदल ही चल रहा है. वह यूक्रेन से निकलकर पोलैंड पहुंच रहा है और पोलैंड से वह भारत आने के बारे में भारतीय अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाएंगे. वीडियो में साफ दिख रहा है गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हैं. लोग पैदल ही सड़क पर चल रहे हैं.

छात्र शुभम ने बताया कि वह बहुत मुश्किल से यूक्रेन से निकला हैं. जिस कार को उसने भाड़े पर लिया था, वह पोलैंड बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले ही लाकर उसे छोड़ दिया. सड़क पर बहुत लंबा जाम है. वहां स्थिति बहुत भयावह है. 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर उसे पोलैंड पहुंचना है. इसलिए रुक-रुककर पैदल चल रहा है.

आपको बताएं कि मुंगेर के तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी जनवरी में ही यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी लेकिन युद्ध के कारण वह वहां फंस गई. हालांकि विधायक ने कहा कि उनकी बेटी वहां सुरक्षित है और सुबह 9:00 बजे अर्बेनिया से वह मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ ली है.

इसके अलावे हवेली-खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के दिलीप केसरी का पुत्र रजत राज और अरविंद केसरी की पुत्री नेहा कुमारी दोनों यूक्रेन में पिछले चार वर्षों से ओडिशा मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं. मध्य विद्यालय रतनी की शिक्षिका सरिता कुमारी के पुत्र शुभम सम्राट पिछले वर्ष मेडिकल की तैयारी के लिए यूक्रेन गया था.

