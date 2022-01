मुंगेर: मुंगेर के तारापुर में (Tarapur in Munger) चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई (youth beaten up in munger) की. पहले युवक को लोगों ने घसीटा. उसके बाद उसे बिजली के खम्भे से बांध दिया. भीड़ में शामिल लोग उस युवक पर लात-घूंसे और लाठी बरसा रहे थे. इस पिटाई से वह युवक बेहोश हो गया. इसी बीच किसी प्रकार से पुलिस को इस घटना सूचना मिली.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को आक्रोशित भीड़ के चंगुल से बाहर निकालकर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी हालत गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. पीड़ित युवक की पहचान गाजीपुर गांव के इब्राहिमपुर मोहल्ले के इनाम उर्फ मिंटू के रूप में हुई है.

उपचार के बाद होश में आने पर मिंटू ने गांव के दो लोगों पर जानलेवा हमला करने की एफआईआर दर्ज कराई है. उसका आरोप है कि शनिवार को मो. बासिद और मो. सज्जाद भद्दी-भद्दी गाली देते हुए पिस्तौल लेकर उसके घर में घुस आये और मारपीट करने लगे. विरोध करने पर घर से घसीटकर इमामबाड़ा के पास ले गये बेरहमी से पीटने लगे. मिंटू ने बताया कि जानबूझकर जान से मारने की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया है.

मामले पर SDPO पंकज कुमार ने बताया कि मो. इनामुल नाम के युवक के साथ चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है. पीड़ित युवक के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वीडियो फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

