मुंगेर: बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात (Crime in Munger) हुई है. पत्‍नी को विदा नहीं करने से नाराज बिहार पुलिस के एक जवान ने अपने ससुर की गोली मारकर हत्‍या (Son in law murdered father in law in Munger) कर दी. इतने से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने साले को भी गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. इस खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने आत्‍मसमर्पण कर दिया है. यह घटना मुंगेर के कासिम बाजार थाना (Munger Kasim Bazar Police Station) क्षेत्र के घोसी टोला की है. घोसी टोला निवासी बैंककर्मी गिरधर साव ने बेटी आंचल कुमारी की शादी नालंदा जिला के मई हिलसा निवासी बिहार पुलिस में जवान और वर्तमान में जमुई एसपी आवास में कार्यरत सोनू कुमार से की थी.

पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप: आंचल की शादी एक साल पूर्व 16 जुलाई 2021 में हुई थी. शादी के कुछ दिन के बाद से पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ता गया. आरोप है कि सोनू आंचल काे प्रताड़ित करता था. इस मामले में कई बार थाना स्तर से लेकर सामाजिक स्तर तक समझौता हुआ लेकिन ज्यादा दिन तक शांति नहीं रहती थी. फिर विवाद हो जाता था. अंत में आंचल अपने मम्मी-पापा के घर घोसी टोला आकर रहने लगी. कुछ दिनों से फिर से बातचीत शुरू हुई थी. इस दौरान सोनू पत्‍नी आंचल को विदा कराने अचानक से ससुराल पहुंच गया. यहां ससूर के साथ उसका विवाद होने लगा.

ससुर समझा रहे थे, जिद पर अड़ा था सोनू : वह अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा लेकिन ससुरालवालों ने आंचल को विदा नहीं किया. इसके बाद सोनू गुस्से में आ गया और वहां से निकल गया. बुधवार सुबह फिर से सोनू अपने सर्विस रिवॉल्वर के साथ ससुराल पंहुचा और घर में घुसते ही ससुर गिरधर साव और साला कृष्ण कुमार गुप्ता पर गोली चला दी. आरोप है कि सोनू ने छोटे साले को भी गोली मारने के लिए रिवॉल्‍वर ताना था, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर लिया था. उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. गोली लगने के बाद जहां गिरधर साव की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साला कृष्ण कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जाता है कि ससुर उसे समझा रहे थे. उसी दौरान उसने आंचल के पिता और भाई को गोली मार दी.

ससुर की घटनास्थल पर ही मौत: दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. इलाज के दौरान गिरधर साव की मौत हो गई. वहीं, उसके पुत्र कृष्ण कुमार की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस संबंध में कासिम बाजार थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कांस्टेबल पद पर कार्यरत सोनू कुमार ने आत्मसमर्पण कासिम बाजार थाना पहुंचकर कर दिया है. सर्विस रिवाल्वर भी उसके पास से बरामद किया गया है. मृतक के पत्नी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

