मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शुक्रवार को रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना (Crime in Munger) घटी है. यहां एक छह साल की मासूम से रिश्ते के भाई द्वारा दुष्कर्म (Six year old girl molested in Munger) करने का आरोप लगा है. हालांकि पुलिस ने 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में कई साक्ष्य भी जुटाये हैं. सूत्रों के मुताबिक आरोपी एक बच्चे का पिता बताया जाता है. पिछले साल कोरोना से उसकी पत्नी का निधन हो गया था.

पीड़ित बच्ची की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी पड़ोसी के घर खेलने गई थी. आरोपी रिश्ते में भाई लगता है. उसने बहला-फुसलाकर बच्ची से दुष्कर्म किया है. बच्ची जब घर लौटी तो उसके कपड़े में खून लगा देखा. खून के बारे में पूछे जाने पर बच्ची ने आरोपी का नाम लेते हुए इस अपने साथ घटी इस घटना की जानकारी दी.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ पंकज कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर पूनम सिन्हा पीड़िता के गांव पहुचे. वहां से थानाध्यक्ष हारून मुस्ताक के साथ मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे. घटनास्थल से वापस थाना लौटे एसडीपीओ श्री कुमार ने बताया कि थानाक्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई है.

आरोपी को हरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त साक्ष्य को पुलिस ने जब्त कर लिया है. साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल को भेजा जाएगा. पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

