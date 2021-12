मुंगेर: बिहार के मुंगेर में किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (Former Prime Minister Chaudhary Charan Singh) की 119 वीं जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस (National Farmers Day) पर सपा ने एक दिवसीय धरना दिया (SP Staged a One Day Dharna in Munger) . मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया.

सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार की जनविरोधी नीतियों, किसानों की समस्या मुंगेर की उपेक्षा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली. धरना की शुरूआत किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि से हुई. नव मनोनीत समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव रवि कांत झा को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया.



धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता करते हुए सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राज्य सरकार में किसानों की अनदेखी हो रही है.

'मुंगेर की उपेक्षा ही मुंगेर का विकास है. मेडिकल कॉलेज का अब तक नहीं बनना. आधे-अधूरे एप्रोच पथ का उद्घाटन, भूमाफिया को पुलिसया संरक्षण, कृषि यंत्र एवं यूरिया की कालाबाजारी के साथ ही जर्जर सड़क, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा के नाम पर पुलिसया जुल्म, इसके ज्वलंत उदाहरण है.' - पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष, सपा

उन्होंने कहा की जिला प्रशासन अधिकारियों की तरह नहीं सरकारी दल के कार्यकर्ताओं की काम करते हैं. पार्टी के प्रधान महासचिव मनोज कुमार मधुकर ने कहा कि 15 वर्षो के शासन में बिहार में उद्योग-धंधा के जाल फैलाने मे विफल यह सरकार किसान की उपेक्षा कर ही है.



धरना के उपरांत पार्टी का एक शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी से मिल 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम था. धरना में किसान नेता सुरेश यादव, सचिव नकुल यादव, गणेश मंडल सहित काफी संख्या मे सपा कार्यकर्ता उपस्थित थे.

