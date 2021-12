मुंगेर: बिहार में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं जिले में भी कोरोना की रफ्तार (Corona Case Increase In Munger) धीरे-धीरे बढ़ रही है. शुक्रवार को 9 कोरोना संक्रमित (Nine person Corona Positive In Munger) पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है. अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई. जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है.



इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. 9 नए संक्रमित मरीज मिलने से जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 32 हो गई है. उन्होंने कहा कि गुरुवार तक एक्टिव मरीजों की संख्या 23 थी. शुक्रवार को नौ संक्रमित मरीज मिलने से संख्या बढ़कर 32 तक पहुंच गई है. 9 संक्रमित मरीजों में महिला तथा 3 पुरुष है.

सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है. राज्य में तो ओमीक्रॉन के भी मामले निकल गए हैं. लोगों को अब सतर्क हो जाना है. मास्क का प्रयोग करना है. कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना है. कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लेना है. संक्रमित मरीजों में 6 महिलाएं मुंगेर सदर से 5 तथा जमालपुर से एक एवं तीन पुरुष में तीनों जमालपुर प्रखंड से हैं. इसमें तीन पुरुष संक्रमित मरीजों की उम्र क्रमशः 58 ,51 एवं 26 वर्ष है. तथा 6 महिला संक्रमित मरीजों की उम्र क्रमशः 27, 24, 22, 19, 18 है.

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई है. बीते दिन में 132 सक्रिय मरीज (Corona Positive cases increased in Bihar) मिलने से हड़कंप मच गया है. अकेले राजधानी पटना में 60 मरीज मिले हैं. ऐसे में डीएम ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं है. क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें ऑक्सीजन के इक्के-दुक्के मामले में जरूरत पड़ी है. उन्होंने कहा कि स्थिति पैनिक नहीं है आगे यदि स्थिति पैनिक हुई तो फिर हम लोग विचार करेंगे.

वहीं दिल्ली से आए बिहार के युवक में ओमीक्रोन का लक्षण पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने उसके भाई को क्वारंटीन कर दिया है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से ओमीक्रोन के 1,270 मामले आए हैं और 374 लोग स्वस्थ हो गए या देश छोड़कर चले गए हैं.

