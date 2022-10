मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दीपावली की रात अपराधियों ने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम (Munger Crime News) दिया. एक मामला हत्या का है तो दूसरी गोलीबारी का. दोनों ही अपराध ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में किए गए. पहले मामले में अज्ञात अपराधियों ने जमालपुर डाकघर में कार्यरत गार्ड की गला रेतकर हत्या (Murder At Jamalpur post office In Munger) कर दी. दूसरे मामले में आपसी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी (Firing In Munger) हुई. जिसमें एक युवक घायल हुआ है.

डाकघर गार्ड की गला रेतकर हत्या: आज मंगलवार को जब सब-पोस्ट मास्टर अजित कुमार डाकघर पहुंचे, तब जाकर हत्याकांड का खुलासा हुआ. उन्होंने बताया कि जब मैं डाकघर पहुँचा तो मेन गेट बंद था. रात में गार्ड को मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नही उठाया. आसपास के लोगों से जानकारी ली पर डाकघर प्रहरी की कोई सूचना नहीं मिली. जिसके बाद मैंने ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस को सूचित कर मामले की जानकारी दी. पुलिस ने गेल खुलवाया तो कमरे में गार्ड की लाश पड़ी थी.



"जमालपुर डाकघर में गला रेत कर हत्या की गई है. मृतक डाकघर में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्यरत था. जांच के लिए स्पेशल टीम और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था. रात्रि में गोलीबारी की घटना भी सामने आई है. पुलिस हर बिंदु को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. दोनों ही मामले का खुलासा पुलिस जल्द करेगी" -राजेश कुमार, सदर एसडीपीओ

खून से लथपथ मिला गार्ड का शव: मृतक की पहचान शेखपुरा जिला निवासी 59 वर्षीय श्यामदेव प्रसाद महतो के रूप में हुई है. श्यामदेव प्रसाद महतो का शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था. बदमाशों ने गला रेतकर हत्या को अंजाम दिया है. पुलिस ने घटनास्थल पर स्पेशल टीम और एफएसएल टीम को बुलवाया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.

ईस्ट कॉलोनी थानाध्यक्ष विजय कुमार यादवेंदु ने बताया कि पुलिस हत्या और गोलीबारी मामले की जांच कर रही है. जल्दी ही दोनों मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राजेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे थे.