मुंगेर: कोरोना का नया वेरिएंट (New Variant Of Corona) ने दस्तक दे दिया है. कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है. सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का दोनों डोज लेना जरूरी (Necessary To Take Both Doses Of Vaccine) है. सरकार सभी लोगों को वैक्सीन दिलवाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है. मुंगेर डीएम नवीन कुमार (Munger DM Naveen Kumar) ने एक नई पहल की है. जिसके मुताबिक जो लोग कोरोना के दोनों टीका नहीं लगा कर कार्यालय आएंगे. उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. जिलाधिकारी के इस पहल की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:टीकाकरण के लिए अनोखी पहल, ग्रामीणों को भा रहा ये ऑफर

मुंगेर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन सजग है. मुंगेर जिला कोविड-19 के प्रथम डोज से आच्छादित के मामले में बिहार में पांचवा जिला है, लेकिन सेकंड डोज के मामले में मुंगेर जिला पिछड़ गया है. जिले में 8 लाख 4 हजार 170 लोगों ने प्रथम डोज लिया है. वहीं 4 लाख 8 हजार 394 लोगों ने दूसरा डोज लिया है. दूसरे डोज लेने वालों की कम संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने सेकंड डोज लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए ही यह प्रयास किया है.

जिलाधिकारी की अनूठी पहल

जिलाधिकारी के इस पहले के तहत बिना सेकंड डोज के सरकारी कार्यालय प्रवेश नहीं मिलेगा. जिले के सभी कार्यालयों में बगैर सेकंड डोज लिए आने वाले आगंतुक और कार्यालय कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो काबिले तारीफ है. लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं. डीएम के निर्देश पर सभी कार्यालय में बगैर सेकंड डोज लिए आने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस संबंध में मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने कहा कि मुंगेर जिला बिहार का पांचवा जिला है. यहां 79 प्रतिशत लोगों ने कोविड-19 का प्रथम डोज़ ले लिया है. दोनों डोज सभी लोग ले इसके लिए उन्होंने एक पहल की है. इसके तहत जो भी सरकारी कार्यालय में आगंतुक आएंगे, उन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य है. जो सेकेंड डोज लेकर नहीं आएंगे उन्हें पहले सेकंड डोज दिलवाया जाएगा. तब कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा. डीएम ने सभी लोगों से अपील किया कि वे कोरोना वैक्सीन का सेकंड डोज अवश्य ले लें.

वहीं जिले के सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि दोनों डोज लेने से कई फायदे मिल रहे हैं. लकी ड्रा के माध्यम से जहां पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है, तो कोरोना से बचाव भी होगा. उन्होंने लोगों से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 का टीका लें. गौरतलब है कि वैक्सीनेशन को लेकर लकी ड्रॉ निकालकर दोनों डोज लेने वालों को एलईडी टीवी, फ्रिज उपहार में दिया जा रहा है तो वहीं उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को लेकर DM की अनोखी पहल, अब स्कूल गोद लेंगे अधिकारी

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP