मुंगेर: बिहार में ठंड (Cold In Bihar) बढ़ने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है. ऐसे में डीएम नवीन कुमार ने देर रात जरूरतमंदों ( Distribution Of Blankets Among Needy ) के बीच कंबल बांटने निकले और डीएम ने सड़कों पर घूमकर झुग्गी झोपड़ी में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे. वहीं, डीएम ने कहा, स्वरोजगार के लिए भी जिला प्रशासन लोगों के लिए काम करेगी.

दरअसल, शनिवार की रात 9 बजे जिला पदाधिकारी नवीन कुमार अपने दल बल के साथ ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने निकले, डीएम का काफिला सबसे पहले किला परिसर स्थित पोलो मैदान के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंदों को के पास रुका. जहां, डीएम ने आधा दर्जन लोगों को कंबल दिया. इसके बाद वे लाल दरवाजा पुअर हाउस के पास भी कंबल बांटे.

डीएम का काफिला इसके बाद प्राइवेट बस डिपो नगर निगम के पास पहुंचा. जहां उन्होंने एक दर्जन से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे, मौके पर उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ गई है, जिसको लेकर जरूरतमंद के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा कंबल वितरण किया गया है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि ठंड में सभी लोग एहतियात बरतें.

वहीं, कंबल मिलने के बाद सरकारी बस डिपो में फुटपाथ पर रह रहे राम सुमिरन भूपाल ने कहा कि ठंड बढ़ गई है और रात में परेशानी होती थी, अब कंबल मिला है तो रात अच्छे से कटेगी. उन्होंने डीएम को कंबल देने के लिए धन्यवाद दिया



कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान डीएम ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से उनके रोजगार के बारे में भी पूछा, डीएम ने लाल दरवाजा पुअर हाउस में रहने वाले लोगों से कहा कि आप लोग क्या करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है तो मसाला का व्यवसाय या सेवई बनाने का व्यवसाय कीजिएगा? अगर आप लोग राजी हो तो आप लोगों का सर्वे कराकर स्वरोजगार के लिए जिला प्रशासन आगे आएगी.

वहीं, लोगों ने कहा कि हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं. इसके लिए कोई काम धंधा मिले तो बेहतर होगा. डीएम नवीन कुमार ने सभी को आश्वासन दिया है कि उन्हें स्वरोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे. डीएम के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी खुशबू गुप्ता, डीडीसी विद्यानंद सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे.

