मुंगेर: जिले के स्थानीय प्रखंड अंतर्गत जानकीनगर पंचायत के हरदियाबाद काली स्थान स्थित महादलित बस्ती में गुरुवार की दोपहर बिजली की शार्ट सर्किट से अचानक आग (Massive fire in Munger) लग गयी. जिससे 6 घर जलकर पूरी तरह से राख (6 houses burnt in Munger) हो गए. वहीं, आग बुझाने के दौरान एक युवक गिरकर घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आगलगी की इस घटना में नकदी, अनाज समेत अन्य सामग्री मिलाकर तकरीबन तीन लाख की संपत्ति क्षति (Property worth lakhs burnt to ashes in Munger) हुई है. सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर अचानक दिलीप मलिक के कच्चे मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आग लगते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया. जब तक दमकल पहुंचता तब तक आग आसपास के छह घरों में पहुंच चुकी थी. मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया. आगलगी की इस घटना में दिलीप मलिक, चंदन मलिक, संजय मलिक, लल्लन मलिक, पवन मलिक और छोटू मलिक का आशियाना पूरी तरह से जलकर राख हो गया.

प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा: वहीं, आगलगी की सूचना पर नया रामनगर थानाध्यक्ष कौशल कुमार, जानकीनगर पंचायत के मुखिया संजीव यादव और वार्ड सदस्य वकील साव घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने की बात कही और उन्होंने घटना की जानकारी सदर अंचल अधिकारी को दी. अंचलाधिकारी ने बताया कि राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट आने के बाद अग्नि पीड़ितों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा.

