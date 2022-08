मुंगेर : बिहार में एक बार फिर से लूट की घटना घटी है. मुंगेर में पिस्टल की नोक पर सीएसपी संचालक से लूट (Loot From CSP Operator In Munger) की वारदात हुई है. अपराधियों ने सीएसपी संचालक नीलेश कुमार से 3.68 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई (Crime In Munger) है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया : जानकारी के अनुसार, संग्रामपुर-तारापुर मुख्यमार्ग पर लूट की घटना हुई. यहां पर मौजमा गांव के समीप हथियारबंद अपराधियों ने मंगलवार को दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया. घटना की सूचना संग्रामपुर थाना की पुलिस को दी गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस, अपराधियों के जाने वाले रास्ते तक कुछ दूर गयी, जब अपराधी नहीं मिले तो लौट गयी.

सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस : अब पुलिस बैंक और बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. अपराधियों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि सन्होली गांव निवासी नीलेश कुमार का रामपुर नहर मोड़ के समीप सीएसपी चलता है. मंगलवार को नीलेश अपने एक दोस्त के साथ संग्रामपुर के एसबीआई शाखा में पैसा निकालने गए थे. 3.68 लाख निकालकर वह बाइक से रामपुर नहर मोड़ लौट रहे थे. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उनका पीछा करना शुरू किया.

6 महीने पहले भी हुई है लूट : मौजमा गांव के समीप सुनसान जगह पर अपराधियों ने बाइक को ओवरटेक किया और पिस्टल सटाकर रुपयों से भरे बैग लूटकर फरार हो गए. अपराधी पतघाघर होते हुए गंगटा की ओर भाग गए. नीलेश ने कुछ दूर तक पीछा भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी काफी हाथ-पांव मारा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ. बता दें कि इससे पहले भी इसी वर्ष 2 फरवरी को भी नीलेश से लूट की घटना घटी थी. उस समय 3.34 लाख रुपये की लूट की थी.