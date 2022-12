मुंगेर: बिहार के शराबबंदी लागू (Liquor Ban In Bihar) पर है. बावजूद इसके राज्य में शराब बेचने और खरीदने का सिलसिला चालू है. जिले के ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस की ओर से शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं उत्पाद विभाग की ओर से भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है. वही ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने फिल्टर वाटर वर्क्स के पास की गई छापेमारी में 5 शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार (Five liquor smugglers arrested in Munger) किया है.

भागने में सफल रहा एक तस्कर; वही मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष विजय कुमार यादवेन्दु ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर 150 लीटर देसी शराब के साथ मंगरौड़ा निवासी अर्जुन शाह का पुत्र प्रवीण कुमार,सुधीर यादव का पुत्र छोटू यादव,नयागांव निवासी प्रकाश पोद्दार का पुत्र टुनटुन पोद्दार, कब्रगाह निवासी महेश राम का पुत्र अभिषेक उर्फ जग्गा और कृष्ण मोहन मिश्रा का पुत्र राजीव मिश्रा शामिल है. जबकि रामेश्वर यादव का पुत्र बब्लेश भागने में सफल रहा है. वही गिरफ्तार शराब धंधेबाज ने बताया कि वह शराब पीकर बारात जाने की तैयारी कर रहे थे,कि तभी ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

"अभिषेक उर्फ जग्गा,छोटू यादव और टुनटुन पोद्दार थाना क्षेत्र का ही चर्चित और कुख्यात शराब तस्कर है. जो पहले भी कई दफा शराब पीने और पिलाने के मामले में जेल की हवा खा चुका है. 5 शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है." :- विजय कुमार यादवेन्दु, थानाध्यक्ष

