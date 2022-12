मुंगेर: 8 दिसंबर को निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा. वहीं चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार को ही थम गया था. दूसरी ओर जहां प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने पूरी तरह से कमर कस ली है तो जिला प्रशासन भी चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है. (First phase polling in Jamalpur ) (First phase polling in Tarapur) (munger municipal elections)

8 दिसंबर को मतदान: मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित पुरबसराय डाइट भवन में मतदान कर्मियों के बीच अधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री के साथ ही पोलिंग पार्टी के बीच ईवीएम का वितरण किया गया. जिसके बाद सभी पोलिंग पार्टी और पुलिस वाले अपने-अपने बूथों पर चुनाव कराने के लिए रवाना हो गए.

प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला: बता दें कि आगामी 18 दिसंबर को मुंगेर जिला के नगर परिषद जमालपुर में नगर परिषद के अलावा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे. वहीं दूसरी ओर तारापुर नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होगा. जिसमें मतदाताओं के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावे वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे.

डोर टू डोर कैंपेन: इधर चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं. प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब आम जनता के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में चेयरमैन और उप चेयरमैन पद के लिए जनता के मतदान से किया जाएगा.

डाइट भवन में मतगणना: वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी मतदाताओं के मत से ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा. मुंगेर में आगामी 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव का मतदान किया जाएगा, जिसकी मतगणना मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित डाइट भवन में आगामी 20 दिसंबर को की जाएगी. वहीं डाइट भवन में सदर एसडीओ जतिंदर पाल को ब्रजगृह की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मतगणना स्थल पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैनात है.